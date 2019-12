Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dank zum Tag des Ehrenamts

Weltweit wird am 5. Dezember der Tag des Ehrenamts begangen. „Auch wir möchten den Anlass nutzen, all jenen Menschen zu danken, die sich bei uns freiwillig für andere engagieren“, betonte gestern Kirsti Senff vom Malteser Hilfsdienst in Arnstadt. Denn ohne ihre tatkräftige Unterstützung könnten in der Region weder die ambulante Hospizbegleitung noch der Integrationsdienst angeboten werden.

Dabei bringen viele der Ehrenamtler auch persönliche Opfer, weiß Senff. Denn sie bereiten sich intensiv auf ihren Einsatz vor, besuchen in ihrer Freizeit Schulungen und schauen nicht auf die Uhr, wenn sie im Rahmen der Hospizarbeit Sterbende, Schwerkranke und deren Angehörige begleiten. Das erfordere besonderes Engagement und eine hohe soziale Kompetenz. Auch, wenn ein solcher Einsatz oft Kraft kostet, beschreiben die Ehrenamtlichen ihn oft als sinnstiftend und bereichernd für ihr eigenes Leben.

Ähnliches berichten die Ehrenamtler im Integrationsdienst, die Flüchtlinge bei ihrem Neustart in Deutschland begleiten. Sie helfen ihren Schützlingen bei Behördengängen, der Suche nach geeigneten Schulen für ihre Kinder, beim Lernen der deutschen Sprache und vielem mehr.

„Wir können gar nicht genug Danke dafür sagen, wie sich unsere Ehrenamtler freiwillig aufopfern und wie professionell sie an ihre Aufgaben gehen“, betont Kirsti Senff. Oft winken sie nur bescheiden ab, wenn man ihnen Anerkennung ausspricht. Dennoch sei es wichtig, diese Wertschätzung auch öffentlich zu machen. „Denn ohne dieses Engagement gäbe es unsere vielfältigen Angebote nicht“, so die Koordinatorin des Hospizdienstes.