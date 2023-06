Wort zur Wochenwende Darf man in der Kirche lachen?

Wort zur Wochenwende von Astrid Reidemeister-Danz, Pastorin im Ruhestand

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt. Religion ist, wenn man trotzdem stirbt. Was aber ist, wenn man lacht, weil man denkt, dass man stirbt? Diese Worte fand ich beim Durchsehen alter Aufzeichnungen aus meiner Studienzeit. Gehen Religion und Humor überhaupt zusammen? Darf man in der Kirche lachen oder sind glaubende Menschen so ernst, dass ihnen das Lachen vergeht oder schon lange vergangen ist?

Es gibt unterschiedliche Arten zu lachen: Das befreiende Lachen in einer schwierigen Situation ist grundsätzlich anders als das Auslachen von Menschen, die nicht so denken und handeln, wie wir uns das vorstellen. Fröhlichkeit, Schmunzeln und Lächeln, auch über uns selbst, sind die andere Seite der Medaille „Humor“.

Astrid Reidemeister-Danz ist Pastorin im Ruhestand. (Archivfoto) Foto: André Heß

Worüber wir uns amüsieren, ist von vielen Faktoren abhängig. Wir alle haben individuell unterschiedliche Auffassungen von Humor und Komik. Auch historische und kulturelle Gegebenheiten dürfen nicht vernachlässigt werden. Witze lassen sich schwierig oder gar nicht in andere Kulturkreise übersetzen. Allen Religionen ist gemeinsam, dass sie über das, was ihnen heilig ist, keine Witze machen. Humorvolle und humorlose Menschen gibt es überall auf der Welt, da spielt die Weltanschauung keine Rolle.

Darf man in der Kirche lachen oder lächeln? Eindeutig, ja. Ich meine nicht nur das Osterlachen, das den Tod als das letzte Unausweichliche des irdischen Lebens verlacht. Auch in der Faschingspredigt wurde und wird der Spiegel vorgehalten.

Die Frage, ob Jesus jemals gelacht hat, beschäftigte Generationen von Theologen. Die einen meinten, dass Lachen zu den größten Sünden gehöre und predigten ein trübsinniges, trauriges Christentum. Andere Pfarrer und Philosophen nehmen die Übersetzung des Evangeliums als Frohe Botschaft wörtlich und nutzen die humoristischen Möglichkeiten der Sprache Jesu.

Er selbst wurde verlacht und verspottet, konnte aber mit seinen Gleichnissen ins Schwarze treffen. Statt „hört mir alle zu“ sagte er „wer Ohren hat, der höre“. Eigentlich hätten ihn alle verstehen müssen. Der egoistischen Selbstüberhöhung gegenüber Mitmenschen setzte er „was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, und den Balken in deinem Auge siehst du nicht“ gegenüber.

Jesus übertreibt bewusst. Auch wenn er den Pharisäern sagt: „Ihr zieht die Mücke heraus und verschluckt das Kamel“, wird seine Meinung überdeutlich – „peinlich kümmert ihr euch um Kleinstes, aber wo es drauf ankommt, darum kümmert ihr euch nicht“.

Wie fröhlich und erfreulich Kirche sein kann und muss, haben voneinander unabhängig die Bischöfinnen Maria Jepsen und Margot Käsmann formuliert: „Unsere Kirche, die zuweilen so wirkt, als ob alles nur Last und Mühsal sei, muss nach meiner festen Überzeugung auch wieder fröhlicher werden. Befreiendes Lachen ist kein Verstoß gegen Gläubigkeit. Die Kirche muss frisch, fromm, fröhlich, frei sich einlassen auf diese Zeit, auf diese Welt.“

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Auch Lachen hat seine Zeit.

