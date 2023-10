Darts-Turnier in Bittstädt begeistert

Bittstädt. Zur Veranstaltung der Bittstädter Wölfe kamen am Freitag gut 60 Sportler.

Die Bittstädter Wölfe luden am Freitag ab 17 Uhr zum ersten Bittstädter Darts Open in das große Festzelt ein. Die Vereinsmitglieder und viele weitere Helfer hatten insgesamt zehn Boards für das Event aufgebaut. 57 Starterinnen und Starter aus Nah und Fern meldeten sich für dieses Turnier an.

Bis die die frühen Samstag-Morgenstunden wurde im Festzelt in Bittstädt Darts gespielt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Nach der Gruppenphase wurden die Besten im K.O.-System bis zur Entscheidung ausgespielt. Kurz nach 2 Uhr stand der Sieger fest: Stephan Hoffmann aus Erfurt. Er gewann das Finale mit 4:2 gegen Max Westerhoff. Dritter wurde Chris Schumann.

Der Verein Bittstädter Wölfe ist traditionell im Kegeln und neuerdings auch im Darts aktiv. Zudem sind die Wölfe gesellschaftlich aktiv und bringen sich im Kirmesverein für das dörfliche Zusammenleben ein.