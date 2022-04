Das Drei-Gleichen-Gebiet im Otto-Knöpfer-Haus

Holzhausen. Eine Werkschau des Malers Matthias Sehrt wird in Holzhausen vorbereitet.

Im Otto-Knöpfer-Haus präsentiert der Freundeskreis am 15. Mai ab 11 Uhr eine Werkschau des Malers Matthias Sehrt, der 1958 in Arnstadt geboren wurde. Er wird 30 Werke mit Motiven aus dem Drei-Gleichen-Gebiet und von seinen Reisen in Asien, Afrika und Südamerika persönlich vorstellen. Zugleich lädt der neue Vorstand zu einem Hoffest mit Musik, Bratwurst, Kaffee und Kuchen ein. Die Exposition ist bis zum 17. Juli immer sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen.