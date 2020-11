Am Sonntag ist schon der erste Advent und nur noch 26 Tage bis zum Weihnachtsfest. Dazu fällt mir sofort das bekannte Gedicht ein. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…

Auch wir werden uns ganz in Familie am Sonntag an den schön eingedeckten Kaffeetisch setzen und das erste Lichtlein anzünden. Bevor es jedoch so weit ist, muss ich mich noch etwas sputen. Das Reisig von einer stachelfreien Nordmanntanne ist bereits gekauft, die Kerzen wurden wieder selbst hergestellt, nur den Kranz muss ich irgendwann am Samstag noch fertig binden – und dann können wir am Sonntag das erste Lichtlein anzünden.

Auch hierzu gibt es unterschiedliche Ansichten. Bekannte brennen immer gleich alle vier Kerzen mit der Begründung an: „Da brennen sie wenigstens gleichzeitig ab.“ Ich halte davon gar nichts.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele gerade jetzt in der seit Frühjahr währenden Coronakrise eine Zeit, einmal innezuhalten und neue Ziele abzustecken. Wichtig dabei ist, dass wir alle gesund bleiben, denn wie geht es weiter im Gedicht: „dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür“. Und die ganz Schlauen legen noch einen Vers nach: „Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt!“