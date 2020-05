Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das ganze Jahr ehren

Sie sind die wahren Helden des Alltag: Sie arbeiten, waschen, kochen, putzen, gehen einkaufen und sind der perfekte Ansprechpartner in jeder Lebenslage – die Mamas. Gestern war ihr großer Tag. Wir Kinder haben ihnen mit Blumen, Pralinen und kleinen Geschenken ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Sicher gab es auch noch zwei liebevolle Sätze dazu.

Mütter können aber weitaus mehr sein, als die fleißigen Bienchen zu Hause, der Kummerkasten, der Retter in der Not oder die Nachhilfelehrerin in Krisenzeiten. Mütter stehen uns stets im Rat und Tat zur Seite und wir Kinder wissen, dass wir jederzeit zu ihnen kommen können. Natürlich gilt das auch für die Papas da draußen.

Ich habe zu meiner Mama ein ganz enges Verhältnis, eigentlich mehr ein freundschaftliches. Zum Muttertag bekommt sie meist eine kleine Reise oder ein Erlebnis geschenkt. Denn Blumen werden welk, Erinnerungen bleiben. Deshalb schnüren wir nach diesem Tag oft genug die Wanderschuhe und erklimmen so manchen Berg oder touren mit kleinen Städtereisen durch Deutschland.

Aber bei aller Besonderheit für den gestrigen Tag, eigentlich braucht es ihn nicht. Denn Vater und Mutter zu ehren, sollte das ganze Jahr gelten.