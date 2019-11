Das große Abenteuer

Endlich wieder da. Oder schon? Uwe Wesche und Andreas Töllner können das nicht sagen. Elf Wochen waren sie unterwegs. Das war eine lange Zeit. Doch sie hat nicht gereicht, mit den Pferden und Mischlingsdame Maja bis nach Santiago de Compostela, bis ans Ende des Jakobsweges, zu kommen. Dabei hatten sie genau das vor, als sie am 19. August losfuhren mit dem umgebauten Kremser. Nicht auf dem Jakobsweg aber dicht daneben.„Wir haben auf der Hälfte der Strecke bemerkt, dass wir es zeitlich nicht über die Pyrenäen schaffen“, sagt Uwe Wesche. Das Jahr ist da schon zu sehr in den Herbst gewechselt. Wirklich traurig ist Uwe Wesche darüber nicht. Er hatte ja kurz vor der Abreise eine Frau kennen gelernt, mit der er das Leben teilen will. Und sein Minimalziel war ohnehin die französisch-spanische Grenze. Die ist 1800 Kilometer von zu Hause entfernt.

Diese Kilometer werden die zwei Männer und drei Tiere tatsächlich durchfahren. „Es war nicht jeder Tag so kribbelig wie die Vorstellung, mit den Pferden durch Bordeaux zu rollen“, so Uwe Wesche. Das ist für ihn, der seine Tiere gut kennt und liebt, unangenehm aufregend. Ja, sie sind autofest, halten also Motorgeräusche neben und hinter sich aus. Schön geht dennoch anders. Zumal Ben und Hauke eine Mittagspause brauchen werden. Das heißt, eine saftige Wiese irgendwo mitten in Bordeaux.

Uwe Wesche kontrolliert die Hufe der Pferde. Foto: Andreas Töllner

Es ist zum Glück Sonntag, als sie dort entlang fahren. Ganz früh, es ist noch dunkel, spannen sie die Pferde an. Es regnet. Sie haben dennoch Glück: die Hälfte der Strecke bleiben die Straßen fast menschenleer. In Frankreich schläft man sonntags noch lieber lange als zu Hause. Und dann ist da auch noch ein Bus-Depot mit einem Stück Rasen, wo die Pferde grasen können. Am Nachmittag wird es allerdings laut und eng. Aber sie schaffen es. So, wie sie alles schaffen.

Einmal, sie stehen plötzlich vor dem Ende eines normalen Weges, müssten sie fünf Kilometer zurück fahren. Muss das sein? Sie entscheiden sich für das unwegsame Gelände. So wie sie das meist tun. Die Tiere schaffen es. Die Deichsel nicht. Sie bricht. Doch die Männer bekommen Hilfe im nächsten Dorf. Ein anderes Mal fahren sie einen Radweg entlang. Der Kremser ist genauso breit wie der Weg. Die Franzosen steigen halt von ihren Rädern, lächeln und winken. Nur einer nicht. Der wettert sogar los. Sie sind verblüfft. Bisher nur lächelnde Gesichter und nun das? Es ist ein Deutscher. . .

Der Kremser wird ihr Zuhause während dieser elf Wochen, die sie unterwegs sind. Zwei kleine Regale und zwei schmale Betten haben sie hinein gebaut. Nur 60 bis 70 Zentimeter breit. Mehr Platz ist nicht. Weil sie Raum brauchen für das Pferdefutter. Und auch für die Hufeisen. Uwe Wesche beschlägt seine Pferde. Aber manchmal muss es auch ein Schmied sein. Weil der Pferdeflüsterer die Hufeisen nicht zum Glühen bringen kann. Sie haben auch eine Hausapotheke mit. Für sich und für die Pferde. Die aber bleiben gesund. Einmal gerät Hauke mit seiner Schnauze ist ein Erdwespennest.

Andreas Töllner und Hündin Maja. Foto: Uwe Wesche

Die Männer kühlen ihm sein Gesicht. Es ist ganz unförmig und das Pferd wehleidig. Na klar, das tut weh. Uwe Wesche und Andreas Töllner sind nicht losgefahren um zu pilgern. „Wir wollten dieses Abenteuer“, sagen sie. So gesehen, ist es gut, dass es nicht genau der Jakobsweg ist. Der ist teils zu eng und teils zu voll. Dass die beiden Männer während ihres Abenteuers dennoch mehr Gelassenheit bekommen und auch über den Klimawandel mit Menschen reden, die sie nie zuvor gesehen haben, haben sie nicht ahnen können. Aber es ist passiert.

Der Weltenbummler und der Pferdekenner haben die vielen Straßen und Flughäfen in Deutschland gesehen, zwischen denen sich die Natur behaupten muss. Und in Frankreich sind sie gefühlte Ewigkeiten vom Gestank aus einer Chemiefabrik begleitet worden. Mit wildfremden Menschen sprechen sie darüber. Vor wenigen Jahren hätten sie alle in den Gesprächsrunden als Spinner gegolten. „Manchmal glaube ich, für die Menschheit ist es schon zehn nach zwölf“, sagt Uwe Wesche heute und niemand zeigt ihm einen Vogel. Hofft vielmehr, dass es nicht ganz so schlimm kommt.

Doch Uwe Wesche weiß auch, dass er keineswegs klimaneutral die 1800 Kilometer unterwegs war. Schließlich sind sie zweimal mit einem Auto die ganze Strecke hin und zurück gefahren, um zunächst die Pferde und schließlich den Kremser zu holen. Sie sind dennoch froh, dass sie sich getraut haben. Sie hätten beispielsweise sonst nie den 68-jährigen Tierarzt mit seinem Vierspänner getroffen, als es in Strömen regnete. Er hatte von den beiden Männern gehört, die mit dem Zweispänner unterwegs seien. Drei Stunden hat er sie gesucht. Er ist in Frankreich Landesmeister bei den Vierspännern. Uwe Wesche, der in der Kategorie Rennen das Turnier in Brück gewonnen hat, ist glücklich. Pferdefreunde verstehen sich trotz mancher fehlender Vokabel.

Und nun? Uwe Wesche wird mit seinen Pferden wieder Holz rücken. Mit ein wenig mehr Gelassenheit und dem guten Gefühl, dass er nicht alles im Leben genau durchplanen muss. Weder diese neue Liebe noch das mögliche Leben auf einem eigenen kleinen Hof. Nur den Durchblick, den will er behalten.