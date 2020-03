Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das meiste ist für den Dackel

Ich habe mir mein geliebtes Weib gestern Morgen ganz genau angeguckt. Das mache ich eigentlich immer. Schon alleine um zu erahnen, welche Guten-Morgen-Kaffeetrink-Laune sie gerade hat und ob ich nicht doch lieber den Mund halte. Aber manchmal schaue ich eben noch genauer.

Grund dafür war das jetzt erschienene internationale Paketeranking. Demnach bekommen Chinesen im Jahr so etwa 70 Pakete, wir Deutschen schaffen es nur auf 24. Ich suchte also nach Anzeichen chinesischer Herkunft bei meiner Holden, fand aber keine. Das hat mich dann doch etwas gewundert. Denn mittlerweile bellt sogar der Dackel nicht mehr, wenn der Paketbote klingelt. Das ist ihm wohl in seinem Alter zu anstrengend.

Nun gut. Die Hälfte der Pakete ist für eben jenen Hund. Fressen, Leckerli, ab und zu mal ein neues Modell eines Hundemantels, das er gleich beim Anprobieren gut durchkaut wird und das deshalb auch nicht wieder zurück geschickt werden kann, ein quietschender Ball, der auch nicht viel länger quietscht, …

Und jawohl, ab und zu ist auch mal was für mich dabei. Abends ist dann Modenschau, und das begeistert mich ungefähr genauso, wie Germanys next Topmodell gucken. Insofern wäre ich gerne etwas unter dem deutschen Durchschnitt. Manchmal ist das ganz gut, finde ich.