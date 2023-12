Das Spiel mit der Geduld

Antonia Pfaff über Geschwister, das Warten und die Suche

Geduld ist nicht jedem gegeben. Ich gehöre auch zu den Menschen, deren Geduldsfaden sehr dünn und ganz kurz ist. Während wir Erwachsenen versuchen, die Ungeduld zu verbergen und die Haltung zu wahren, reagieren die Kinder meist direkt.

Der Sechsjährige einer Freundin geht immer gemeinsam mit seiner Schwester nach Hause. Sie sind ein eingespieltes Team. Doch in der vergangenen Woche steht der Steppkes allein vor der Haustür, was die Mama schon ins Zweifeln bringt. „Wo ist deine Schwester?“, fragt sie. „Mir ist der Geduldsfaden gerissen“, bekommt sie als Antwort, die Schwester sei wohl noch in der Schule.

Sichtlich mitgenommen kommt die Neunjährige etwas später nach Hause, obgleich sie bereits weiß, dass der Kleine schon daheim ist. Voller Sorge fragt sie ihn, wo er denn gewesen sei, sie habe ihn überall gesucht; und dieser antwortet ganz trocken: „Denkst du, ich warte eine Stunde auf dich, da ist mir der Geduldsfaden gerissen.“

Auch dem Sechsjährigen scheint die Geduld nicht gegeben zu sein. Warum die wenigen Minuten auf die Schwester warten, wenn der Heimweg auch allein gemeistert werden kann?