Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das war‘s denn wohl

Wir haben Mitte Februar und das Thema hat sich wohl erledigt. Einen Winter werden wir höchstwahrscheinlich diese Saison nicht mehr bekommen. Jedenfalls keinen richtigen Winter mit viel Schnee. In den kommenden zwei Wochen ist laut Wetterbericht nichts in Sicht. Entweder ist es zu warm oder es soll keinen Niederschlag geben. Dann sind es auch nur noch drei Wochen bis zum Frühlingsanfang Mitte März. Nicht auszuschließen, dass es auch noch zu Ostern ein wenig Schnee geben kann, wie es in den Vorjahren gelegentlich passierte. Doch der richtige Winter wird nicht mehr kommen, meine ich. Schade, musste doch das Schlittenhunderennen in Frauenwald ausfallen. Schneeskulpturen konnten jetzt am Wochenende in Schmiedefeld auch nicht gebaut werden. Abgesehen von den Skifahrern, die in diesem Jahr im Thüringer Wald nicht auf ihre Kosten gekommen sind. Bleibt ein kleiner Trost, wenn man in diesen Tagen in den Höhenlagen unterwegs war. Die zeigten sich leicht überzuckert und erinnerten ein wenig an einen richtigen Winter. Und wenn dann noch dazu die Sonne scheint, ist es wenigsten ein Winter fürs Auge. Wenn er auch für sonst nichts richtig zu gebrauchen ist.