Das Zugpferd zieht sich zurück

Was haben wir als Jugendliche alles veranstaltet, um die Rot-Weißen Fußballer in Erfurt spielen zusehen. Bis zu meinem 18 Lebensjahr habe ich mich am Samstag kurz nach dem Mittag auf das Fahrrad geschwungen und bin mal schnell nach Erfurt gefahren. Ich wollte, wie viele Tausende Anhänger, einige Spiele vom RWE nicht versäumen. Und nicht zu vergessen, den Jürgen Heun mit der Nummer neun.

Auch mein Vater hatte viel mit dem Fußball zu tun. Immer wieder hat er mit erzählt, dass sein Verein, die BSG Motor Ichtershausen-Rudisleben, immer gerne gegen die Erfurter gespielt hat. So spielte man in der Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn gegen die SC Turbine Erfurt vor 8000 Zuschauern und unterlag. Auch wurden zahlreiche Testspiele in Arnstadt ausgetragen. Und die „Bude“, wie man sagt, war meistens voll.

Auf jeden Fall riss der Kontakt zum RWE nie ab. Immer wieder wurden talentierte junge Spieler von Motor Rudisleben nach Erfurt delegiert. Andere kamen, wie Horst Weigang, Albert Krebs oder eben Jürgen Heun. Er kam 2006 als Trainer zum SV Arnstadt-Rudisleben.

Nun scheint nach dem Rückzug aus der Regionalliga alles zu Ende zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sich jetzt alle an einen Tisch setzen und die richtigen Schlüsse ziehen.