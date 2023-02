DDR-Kultband im Arnstädter Theater

Unter dem Namen „Renft – akustisch“ ist die legendäre DDR-Kultband mit Sänger Thomas „Monster“ Schoppe am 17. März in Arnstadt zu erleben.

Arnstadt. Die DDR-Kultband Renft tritt am 17. März im Theater in Arnstadt auf. Tickets gibt es hier:

Von 1967 bis 1975 ständig existent, war die aus Leipzig stammende Klaus-Renft-Combo, die sich ab 1974 schlicht Renft nannte, eine der ersten Beat-Bands, deren Sänger deutsch sangen, und entwickelte sich zu einer der bekanntesten und beliebtesten Rockgruppen der DDR. Am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr gibt die legendäre Kultband in neuer Besetzung, aber mit dem Originalsänger Thomas „Monster“ Schoppe ein Konzert im Theater im Schlossgarten in Arnstadt.

Bereits in den frühen 1970er-Jahren erreichte die Band Renft in der DDR Kultstatus, wurde zum Inbegriff für Opposition und Auflehnung gegenüber einer staatlich verordneten Kulturdoktrin. Ihre facettenreichen Songs reichten von Folk und Blues über Balladen bis hin zum Rock und stürmten die Hitparaden.

Beim Konzert in Arnstadt zu hören sind natürlich auch altbekannte Songs, wie „Wer die Rose ehrt“, „Zwischen Liebe und Zorn“, „Apfeltraum“, „Gänselieschen“, „Nach der Schlacht“ oder „Als ich wie ein Vogel war“.

Mehr Informationen und Tickets gibt es unter: www.theater-arnstadt.de.