Debatte zu City-Manager, Baumaßnahmen und Grünpflege

Der City-Manager von Arnstadt – ein Schlagwort, das beim frauenpolitischen Neujahrsfrühstück des Frauen- und Familienzentrums Arnstadt eine wichtige Rolle spielte. Die anwesenden Gäste nutzten die Chance und befragten Diana Machalett, 1. Beigeordnete der Stadt Arnstadt dazu.

Sie bestätigte, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es dazu regelmäßige Sitzungen gebe. Der City-Manager, erklärt sie, sei dabei ein Bindeglied zwischen der Stadt und dem Unternehmerverein. Im Rahmen des regelmäßigen Austausches würden Konzepte und Ideen für die Innenstadt erarbeitet und eingebracht. Das Ziel sei, die Innenstadt wieder zu beleben und gegen den Leerstand vorzugehen. Denn die aktuelle Situation in Arnstadt sei bekannt. „Natürlich geht das alles nicht von jetzt auf gleich“, gab Diana Machalett zu. Dafür bräuchte es Zeit.

Theatervorplatz in Planung für 2020

Ein weiterer wichtiger Aspekt der illustren Runde: der Theatervorplatz. Dieser sei in einem schlimmen Zustand, beschwerten sich einige Damen. Ebenso ärgerlich sei, dass die Brücke vor dem Fischtor noch nicht gemacht ist. Touristen hätten schon gefragt, ob sich dahinter ein Gefängnis befinden würde und spielten auf einen Eisenzaun an, berichtete eine Frau. Darauf reagierten Diana Machalett und Martina Lang, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit im Ilm-Kreis, die ebenfalls anwesend war. Beide bedauerten die Situation, die bekannt ist.

Der Theatervorplatz sei bereits in die Planung für 2020 aufgenommen, so Diana Machalett. Inwieweit diese Maßnahme dieses Jahr umgesetzt wird, konnte die Beigeordnete nicht sagen. Denn die Planung sei das eine, es braucht auch Fördermittel. „Denn bei so einem großen Platz, ist es nicht mit 3,50 Euro getan.“ Auch die Prioritätenliste spielt eine wichtige Rolle.

Den Vorschlag einer Rentnerin, dass sich eine Gruppe findet, die ehrenamtlich für die Grünpflege im Park aufkommt, die ebenfalls angesprochen wurde, wollten Diana Machalett und Martina Lang mit ins Amt nehmen. Denn Martina Lang ist zudem noch ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt.