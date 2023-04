Debatte zu Nachtragshaushalt in Ilmenau

Ilmenau. Gegenseitige Informationen und Vorbereitung der Stadtratssitzung in Ilmenau stehen im Mittelpunkt.

Wegen der feierlichen Eröffnung der Festhalle trifft sich die Fraktion Pro Bockwurst - SPD - Ilmenau Direkt (PSI) zu ihrer nächsten regulären Fraktionssitzung erst am Mittwoch, 19. April, ab 17.45 Uhr im Sitzungsraum Obertorstraße in Ilmenau. Das Treffen dient der gegenseitigen Information und Vorbereitung der Stadtratssitzung am Donnerstag. Den Schwerpunkt der Sitzung bildet der Entwurf für den nach der Beschlussfassung zum Kreishaushalt erforderlich gewordenen Nachtragshaushalt. Dieser wurde durch die städtische Kämmerei frühzeitig bereitgestellt, um eine rasche Beratung in den Stadtratsausschüssen zu ermöglichen. Die Sitzung ist wie immer öffentlich. Eine Online-Teilnahme an der Sitzung ist möglich und erwünscht.