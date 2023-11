Debatte zum Haushalt des Ilm-Kreises eröffnet

Ilm-Kreis. Landrätin Petra Enders wird den Haushaltsentwurf im Kreistag am Mittwoch einbringen. Die Fraktion Linke-Grüne-SPD äußert sich zu den Eckpunkten.

Die Kreistagsfraktion Linke-Grüne-SPD positioniert sich zu den Eckpunkten des Haushaltsplanes 2024. Und das noch bevor Landrätin Petra Enders (parteilos) den Entwurf für den Ilm-Kreis vorgestellt hat.

Der Haushaltsplanentwurf soll in der kommenden Woche in den Kreistag eingebracht werden. Die Fraktionsvorsitzenden seien über die Eckpunkte informiert worden, sagt Frank Kuschel als Vorsitzender Linke-Grüne-SPD. Seine Fraktion will mit dem Kreistag den Haushalt noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang 2024 beschließen, damit die Verwaltung handlungsfähig ist, bevor die Wahlen Mitte des Jahres anstehen.

Erstmals seit 1994 würden die Personalstellen in der Verwaltung nicht steigen, sagt Kuschel. Obwohl es neue Einstellungen gebe, werden andere Stellen nicht mehr besetzt, sodass es sich ausgleicht. Nichtsdestotrotz steigen die Personalkosten von 42,9 Millionen Euro (2023) auf 46,29 Millionen Euro (2024).

Das Agathe-Projekt soll innerhalb des Kreises erweitert werden, dafür braucht es aber zwei weitere Stellen. Das Projekt läuft noch bis 2025. Die Stellen sollen mit einer Förderung des Landes von 80 Prozent finanziert werden, so Kuschel, sodass der Kreis 20 Prozent, also knapp 92.000 Euro selbst tragen muss.

Kreditaufnahme von knapp vier Millionen Euro nötig

Die Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau liegt Eleonore Mühlbauer (SPD) am Herzen. Sie weiß, dass über die Hälfte der Kosten der freiwilligen Aufgaben des Kreises für diese verwendet werde. Mühlbauer appelliert, dass es für die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte auch Festanstellungen geben muss. „Das sind sehr gut ausgebildete Musiklehrer“, betont sie. Außerdem hänge die Förderung des Landes von Projekten und Festanstellung in der Musikschule ab. Deshalb sei das Ziel, im kommenden Jahr 26 Stellen abzubilden und künftig 29.

Im kommenden Jahr werden im Ilm-Kreis auch die Sozialausgaben von 88 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro steigen. Obwohl die Einnahmen auch von 40 Millionen Euro auf 47 Millionen Euro steigen, muss der Eigenanteil des Kreises ebenfalls um fünf Millionen Euro erhöht werden. Die Schulinvestitionspauschale bleibt bei 1,39 Millionen Euro und der Mehrbelastungsausgleich durch das Land steigt auf 16,4 Millionen Euro.

Laut Eckdaten des Haushaltsentwurfes liegen die Mehrausgaben bei 13,8 Millionen Euro, die Mehreinnahmen bei neun Millionen Euro. Die knapp fünf Millionen Euro Differenz müssen über die Kreisumlage finanziert werden, die im kommenden Jahr von 37,619 Prozent auf 39,7 Prozent steigen soll. „Ein Punkt, der für Diskussion sorgt“, ist sich die Fraktion sicher.

Der Kreis plant 2024 mit großen Baumaßnahmen, unter anderem: Dreifeldhalle in Arnstadt, Schulanbau in Ichtershausen, Multifunktionsgebäude in Stadtilm und zwei Sporthallen in Ilmenau. Hinzu kommen der Kreisel am Alkerslebener Kreuz und die Straße von Kahlert nach Neustadt. Um die Ausgaben stemmen zu können, braucht es eine Kreditaufnahme über 3,6 Millionen Euro.

Damit die „Debatte zum Haushalt in diesem Jahr konstruktiv geführt“ werde, schlägt die Fraktion vor, dass bei Änderungsanträge auch gleich ein Plan zur Finanzierung dargelegt wird.

Großprojekte für 2024

> Dreifeldhalle in Arnstadt



> Schulanbau in Ichtershausen

> Schulspeisung Melissantes-Gymnasium Arnstadt

> Planung für Bosch-Schule

> Multifunktionsgebäude Stadtilm

> Ziolkowskisporthalle

> Karl-Zink-Sporthalle

> Grundschule Kirchheim

> Hort in Holzhausen

> K22: Kreisel Alkerslebener Kreuz

> K 60: freie Strecke zwischen Ortslage Kahlert und Neustadt

> Neubau Feuerwehrgerätehaus in Singen

> Anbau Gefahrenabwehrzentrum in Arnstadt