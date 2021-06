Den ganzen Tag Gräfenroda den 100. Geburtstag gefeiert

Erika Knobloch aus Gräfenroda feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag

Gräfenroda. Erika Knobloch beginn im Kreise ihrer Lieben ein besonderen Ehrentag.

Den ganzen Tag kamen die Gäste, um Erika Knobloch zu ihrem 100. Geburtstag zu gratulieren. Zuerst die Mitarbeiter der Casa Martha, dann die Familie, am Nachmittag der Bürgermeister und weitere Gäste. Erika Knobloch hat ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet.

Zuerst im Schraubenwerk Frankenhain, wo sie bis zu ihrem 97. Geburtstag auch lebte, dann arbeitete sie als Schneiderin in Geschwenda, dann im Thermometerwerk in Geraberg und als Rentnerin stand sie noch vor dem „Silberblick“ in Frankenhain und hat Bratwürste gebraten und verkauft.

Und dann noch ganz allein ihre Tochter Marita großgezogen. Heute gehören vier Enkel und acht Urenkel noch zur Familie.