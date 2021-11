Denn wir müssen alle offenbar werden

Wort zur Wochenwende von Conrad Neubert, Schulpfarrer im Kirchenkreis Arnstadt Ilmenau

Erlauben Sie bitte allen anderen Menschen, schlecht zu sein. Auch denen, die Sie für so richtig böse halten. Denn es kommt sowieso raus.

Als Christ bin ich überzeugt, die Wahrheit über Sie kommt raus, die Wahrheit über mich kommt raus, und die Wahrheit über jeden anderen Menschen – sie kommt raus. Sie wird offenbart. Sie wird sichtbar, wenn wir vor unseren Schöpfer treten, spätestens dann, denn der weiß Bescheid, wie wir nackig aussehen, und was wir gestern über andere Leute geschwafelt haben, die wir nicht mal kennen.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber müsste man dann nicht viel härter sein? Auf der Wahrheit hier und jetzt bestehen? Konsequenzen für jede Idiotie anderer fordern? Gar nicht. Als Christ glaube ich nämlich, dass unsere und aller Schlechtigkeiten von Gott geliebt werden. Wenn die sichtbar werden, vor ihm, dann sagt der dazu: „Komm her, mein Guter, komm rüber, meine Liebe, lass dich umarmen. Es ist ok, dass du bist, wie du bist. Und jetzt zeig ich dir, dass du bei mir ohne all den Fehl und Tadel leben kannst. Bei mir lebt sich’s ganz ohne Schlechtigkeit. Innen wie außen.“ Und dann, da bin ich fest überzeugt, kann keiner mehr „Nein“ sagen. Dann ist zu klar, dass das Schlechte schlecht ist. Das werden wir dann alle gerne los.

Erlauben Sie also anderen, so zu sein, wie die sind, sogar, wenn sie böse sind. Da können Sie eh nichts dran rütteln. Gott hat sie so gemacht. Aber Sie können denen zeigen, dass es sich anders leben lässt. Wir können ein bisschen Gottes Menschenliebe nachahmen. Das ist sogar der einzige Weg, wie wir was zum Besseren ändern können. Nicht durch meckern. Sondern, indem wir anderen zeigen, wie es ohne Schlechtigkeit geht.

Das Gute tun, das Gute zeigen, das Gute teilen – nur so wird’s besser.