Deponien im Ilm-Kreis öffnen ab Montag wieder

Auf die Selbstanlieferung von Gartenabfällen, Wertstoffen und anderem mussten die Bewohner des Ilm-Kreises in den letzten Wochen coronabedingt verzichten. Ab Montag, 20. April, sind die Kreiskompostieranlage Am Eich bei Langewiesen, der Wertstoffhof in der Ratsteichstraße 2 in Ilmenau sowie die Deponie in Rehestädt wieder geöffnet. Darauf wies gestern eine Mitarbeiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs AIK hin.

Bei der Anlieferung von Abfällen sollte den Anweisungen des Personals unbedingt Folge geleistet werden. Es wird jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Personen auf das Gelände gelassen.

Die Müllumladestation Wolfsberg bleibt für private Anlieferer geschlossen. Auch der Wertstoffhof am Kesselbrunn in Arnstadt ist zu, da die Werkstatt für Menschen mit Behinderung die Arbeit noch nicht wieder aufnehmen kann. Ziel ist es, schrittweise wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren.