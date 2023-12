Der Advent ist eingeläutet

Antonia Pfaff über die Dekoration in den eigenen vier Wänden

Die Schneeflocken tanzen durch die Luft. Straßen und Gebäude sind in weißes Winterkleid gehüllt. Verträumt schaue ich aus dem Fenster. Plötzlich knallt es. Mit Herzklopfen werde ich aus meinem winterlichen Traum gerissen. Wieder poltert es, und eine Kiste wird über den Boden gezerrt.

Vorsichtig mache ich mich auf den Weg, um dem Krawall auf die Schliche zu gekommen. Es reicht ein Blick in den Flur: Denn dort stapeln sich Kisten, Beutel, Lichterketten und natürlich Batterien; Batterien in Hülle und Fülle. Die Weihnachtszeit ist also offiziell eröffnet.

Mit einem schelmischen Grinsen schaue ich dem Treiben der Lieben zu. Es scheint komplex, schließlich muss die umfassende Dekoration auf Herz und Nieren überprüft werden, um sie dann liebevoll in den einzelnen Räumen zu verteilen. Auf meine Frage hin, ob ich zur Hand gehen soll, bekomme ich nur einen verwirrten Blick, verbunden mit einem Kopfschütteln.

Nach gut zwei Stunden herrscht in den heimischen vier Wänden weihnachtliche Atmosphäre. Der tänzelnde Schnee umrahmt das heimelische Gefühl. Die Adventszeit hat begonnen.