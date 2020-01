Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Brexit und der Megxit

Nach dem Brexit müssen wir also jetzt auch den Megxit verkraften. Prinz Herry und die Duchess of Sussex, also die Meghan, schmeißen hin. Sie haben keinen Bock mehr auf das royale Gewese, jedenfalls nicht in Vollzeit. Zum Glück sind wir Deutschen ja nun durch den Brexit nicht mehr europapolitisch durch den Megxit betroffen.

Ich aber schon. Da mein geliebtes Weib auch einen englischen Pass besitzt, ist das bei Telefonaten mit dem britischen Familienzweig natürlich das beherrschende Thema. Völlig egal, ob ich dabei mit 37,1 Grad hohem Fieber und Hüsteln, das eigentlich jedes Telefonat unmöglich macht, neben ihr sitze oder nicht. Ich bekomme kein Mitleid vom englischen Zweig der Verwandtschaft, die Queen schon und reichlich.

Als einzige aus dem Hause Windsor war mir Queen Mum so richtig sympathisch, also Elisabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon. „Hat das Regieren heute wieder Spaß gemacht?“, soll sie ihre Tochter beim Telefonieren mal gefragt haben. Oder „Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kerzen mag. Kann ich meine eigenen mitbringen?“ in der Westminster-Abbey. Die Frau hatte Stil.

Ich bin nur froh, dass wir in Deutschland keine Monarchie mehr haben. Das gäbe dann jetzt ein wohl feines Kuddelmuddel.