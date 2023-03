Der Frühling kommt in Arnstadt trotz niedriger Temperaturen

Arnstadt. Trotz der Temperaturen lässt sich der Frühling in Arnstadt nicht aufhalten. Wir haben den Beweis.

Der Frühling ist da – nur das Wetter stimmt noch nicht. In Arnstadt in der Kirschallee oder wie hier auf dem Foto auf dem Kübelberg am Drosselweg scheint der Frühling schon in Gang zu kommen. Nachdem die Schneeglöckchen und Krokusse verblüht sind, zeigen sich vielerorts die Osterglocken, es blühen die Forsythien und die Japanische Zierkirsche oder auch die Mirabellenbüsche und Bäume – hier mit Nina am Drosselweg in Arnstadt.

Die Blütezeit der Mirabelle erstreckt sich eigentlich von Anfang April bis Ende Mai. Je nach Region und Witterung kann die Blüte auch etwas früher erfolgen. Die Mirabelle ist eine Unterart der Pflaume und schmeckt ausgereift vorzüglich.