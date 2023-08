Der Grill ist heiß auf Strauß aus Kleinhettstedt

Kleinhettstedt. Verschiedene Variationen vom Strauß werden in Kleinhettstedt auf dem Straußenhof gegrillt.

Am Samstag, dem 19. August, lädt der Straußenhof Kleinhettstedt ab 15 Uhr zur Veranstaltung „Der Grill ist heiß“ ein. Der Betreiber der „Hanslbar“ am Stausee Hohenfelden, Karlheinz Teifke, wird an diesem Nachmittag verschiedene Variationen vom Strauß auf dem Grill zubereiten. Dazu gibt’s jede Menge Infos rund um den Strauß. Natürlich kann auch gekostet werden.

Wer dem Experten einmal über die Schulter schauen möchte oder die eine oder andere Anregung für den eigenen Grillabend sucht, ist hiermit zum Schauen und Probieren eingeladen. Anschließend können sich Interessierte noch zu einer kleinen Führung über das Gelände des Straußenhofes Kleinhettstedt aufmachen. Sie freuen sich auf einen interessanten und schmackhaften Nachmittag. Der Hofladen ist auch geöffnet.

Um sich entsprechendzu können, bitten die Betreiber um eine Anmeldung unter Telefon: 03629/64 13 80 oder unter 0171/ 1194100 oder Mail an: info@straussenhof-kleinhettstedt.de