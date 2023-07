Der kleine Prinz ist in Osthausen-Wülfershausen unterwegs zu den Sternen

Osthausen-Wülfershausen. Die Geschichte des Kleinen Prinzen und seiner Rose wird auf dem Flugplatz Alkersleben erzählt und gespielt.

Der Erfurter Theatersommer e.V. lädt am Sonntag, 9. Juli, 16.30 Uhr, zu einem Sondergastspiel im Hangar am Landebahnhaus Flugplatz Alkersleben, Am Flugplatz 10, in Osthausen-Wülfershausen ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Turm, von dort gibt es einen Shuttle zum Spielort. Auf dem Programm steht „Der kleine Prinz ... unterwegs zu den Sternen“ mit Christiane Weidringer.

Ein Akkordeon, ein Fahrrad, eine Frau aus Frankreich. Sie verkauft Schirme, passend zu jeder Wetter- und Stimmungslage. Fast beiläufig erzählt sie die Geschichte des kleinen Prinzen und seiner Rose. Eine Liebesgeschichte, die sie an ihr eigenes Leben erinnert. Die Schirme werden zu Planeten, das Fahrrad wird zum Ort der Begegnung und sie selbst erkennt das Geheimnis des Lebens. Karten-Reservierung sind per E-Mail an: info@weidringer.de oder unter Telefon: 0361/2111640 möglich. Der Eintritt kostet 18 Euro, 15 Euro für Schüler und Studenten. Das Stück geht über 75 Minuten plus Pause.

Weitere Spieltermine sind am 7., 8., 14., 15., 22., 28. und 29. Juli, je 20.30 Uhr im Innenhof des Naturkundemuseums, Große Arche 14, in Erfurt.