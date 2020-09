Der Kürbismarkt kann stattfinden

Am 3. Oktober wird in Elxleben wieder zum Kürbis- und Trödelmarkt eingeladen.

Der Kürbis-, Trödel- und Büchermarkt am Tag der Deutschen Einheit kann stattfinden. Der Förderverein „St. Peter und Paul“ bekam das nun auch höchst offiziell vom Landratsamt bestätigt. Damit ist wenigstens diese Veranstaltung gerettet, auch wenn sie in Zeiten der Corona-Krise etwas anders organisiert und durchgeführt wird als in den vergangenen Jahren. Das ist trotzdem eine gute Nachricht für den Förderverein und für die Gäste, nachdem der große Trödelmarkt im Park und auch das beliebte Kino in der Pfarrscheune coronabedingt ausfallen musste. Die Veranstaltungen sind die wichtigste Einnahmequelle für den Verein, der damit Geld für die dringend notwendige Sanierung der St.-Peter-und-Paul-Kirche im Ort sammelt.