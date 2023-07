Der Kulturpass ist auch in Arnstadt gestartet

Arnstadt. Für den neuen Kulturpass bietet auch der Kulturbetrieb Arnstadt Angebote für Jugendliche an.

Der „KulturPass“ ist gestartet und der Kulturbetrieb Arnstadt ist als einer der ersten Veranstalter in Thüringen mit seinen Angeboten dabei, teilte die Stadtverwaltung mit. Mit dem Pass können Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, an einer Stadtführung teilnehmen und das Schlossmuseum Arnstadt besuchen, die beiden Angebote sind auf der KulturPass-Homepage zu finden. Der „KulturPass“ ist ein Projekt der Bundesregierung. Er bietet Zugang zu vielfältigen lokale Kulturangeboten für alle, die 18 Jahre alt werden. Dafür erhalten die Jugendlichen ein Budget von 200 Euro, das für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für den Kauf von Büchern und Tonträgern eingesetzt werden kann. Seit dem 14. Juni steht die KulturPass-App für Android und iOS zum Download bereit. Zur Registrierung über ein Online-Ausweis-Verfahren wird ein elektronischer Personalausweis, eine eID-Karte oder ein elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) benötigt. Das Ticket oder den ausgewählten Artikel bekommt man vor Ort bei den Kulturanbietenden. Weiterführende Informationen gibt es auf www.kulturpass.de.