Der neue Johann Sebastian Bach in Arnstadt

„Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“ heißt die neue Dauerausstellung im Schlossmuseum Arnstadt. Nach mehreren Monaten des Umbaus wurde diese nun in der letzten Woche eröffnet und seit Dienstag besteht nun auch die Möglichkeit für die Gäste diese neue Ausstellung zu bewundern. Schwerpunkte dieser Ausstellung sind Bachs Orgelprobe, sein Dienst an der neuen Kirche oder die Originalschriften zum Streit mit einen gewissen Geyersbach. Zu sehen ist auch der original Orgelspieltisch der Wenderorgel von 1703 und zu hören sind zahlreiche Werke des Musikers der ja nur vier Jahre hier in der Bachstadt war.