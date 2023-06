Der Ort Röhrensee ist ein Hingucker

Der Ort Röhrensee schmiegt sich in die wellige Landschaft der Drei Gleichen. Die Kirche in der Ortsmitte ist momentan eingerüstet.

Der idyllische Ortsteil des Amtes Wachsenburg liegt im nordwestlichen Zipfel des Ilm-Kreises.

Wer Röhrensee im nordwestlichen Rand des Kreises keine Beachtung schenkt und immer nur auf der Straße von Holzhausen nach Mühlberg daran vorbeifährt, verpasst etwas. Der kleine Ortsteil des Amtes Wachsenburg liegt idyllisch auf einer Anhöhe gegenüber der Schlossleite, die Wachsenburg und Mühlburg quasi verbindet. In Röhrensee wird gerade an der Kirche gebaut.

Für St. Nikolai ist es schon der zweite Bauabschnitt in der jüngeren Geschichte: Der Kirchturm wird saniert und die Steinfassade verputzt. In den nächsten Wochen stehen Holzarbeiten im Kirchturm an. Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten bei der Gerüststellung hofft Falk Riewe von der Kirchgemeinde, dass die Arbeiten wie geplant in diesem Jahr abgeschlossen werden.