Arnstädter Schüler haben der Pandemie getrotzt und den Abschluss gemeistert

Ein wichtiger Lebensabschnitt ist für die Jugendlichen abgeschlossen. Es ist ein Weg, der nicht immer einfach war. Er ist gezeichnet von Wegweisern, Gebots- und Verbotsschildern. Doch das Ziel ist erreicht: der Abschluss. Die Jugendlichen der Arnstädter Robert-Bosch-Regelschule erhalten ihre Zeugnisse im Theater im Schlossgarten. Neben wohlwollenden Worten durch Margitta Smarczewski, spricht auch Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Heranwachsenden zu.

Nach drei Jahren Corona-Pandemie, Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen kann die Zeugnisübergabe endlich wieder in einem angemessenen und feierlichen Rahmen erfolgen, sagt die Schulleiterin. „Die vergangenen Monate, ja sogar Jahre haben uns vor immense Herausforderungen gestellt“, so Smarczewski, die ihrem Kollegium, aber auch den Eltern und vor allen den Schülerinnen und Schülern für Durchhaltevermögen dankt. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig der „persönliche Kontakt, das gemeinsame Lernen und der Austausch in der Schule“, seien. Gemeinsam hätten sie sich den Herausforderungen – Onlineunterricht, die Umstellung auf Hybridunterricht oder die Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen – gestellt und sie gemeistert. „Aber es hat uns allen viel Kraft abverlangt.“

Umso stolzer ist die Schulleiterin nun, dass fast alle Jugendlichen der 10. Klasse die Prüfungen erfolgreich bestanden haben. „Stellvertretend möchte ich an dieser Stelle schon einige Schüler mit hervorragenden Zeugnissen nennen: Katy Schultheiß, Leni Meyer, Nino Kushikasvili und Lena Herrmann.“ Lobend erwähnt sie die Schülerinnen Lena Herrmann und Kati Schultheiß noch im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm „Stärken Unterstützen, Abholen“. Im Rahmen dieses Projektes hätten die Jugendlichen einmal wöchentlich eine Förderung in den Hauptfächern für die Mitschüler in den Klassen fünf und sechs angeboten. „Das war eine tolle Sache und die Kleinen waren sehr dankbar.“

In den zehn Schuljahren drehte sich nicht alles um Unterricht und Wissensvermittlung. Es standen auch immer wieder Wandertage und Klassenfahrten an. Margitta Smarczewski schaut in ihrer Rede natürlich auch auf die vergangenen Jahre zurück, geht auf solche besonderen Zeiten, die fern ab der Schule sind, ein. Kleine Anekdoten über jene, die bei Ausflügen nicht pünktlich gewesen sind und jene, die lieber auf ihr eigenes Essen zurückgreifen, als sich an den reichhaltigen Speisen im Hotel zu bedienen, sorgen für schmunzelnde Gesichter bei Lehrern und Schülern.

Von lächelnden Gesichtern spricht auch Helmut Holter. Sie seien ein besonderer Jahrgang, denn sie hätten die Corona-Pandemie miterlebt und hätten sich schulisch umstellen müssen. Sie hätten die „schweren Zeiten“ gemeistert, die zum Leben dazugehören. Doch nun könnten die Jugendlichen, ihre Eltern und Großeltern stolz sein. Mit der Zeugnisübergabe sei aber auch ein Lebensabschnitt zu Ende, das bedeute Trennung und Abschied, jeder gehe einen anderen Weg. Wichtig sei, dass die Freundschaften und das Miteinander halten und dass sie sich gegenseitig unterstützen, appelliert Holter, bevor er gemeinsam mit Margitta Smarczewski die Zeugnisse überreicht.