Der Singer Berg erhält bis Ostern neue Sitzmöbel

In diesen Tagen ist zwar kein schönes Wanderwetter, wer trotzdem raus an die frische Luft will, hat dazu im Ilm-Kreis reichlich Gelegenheit. So lässt sich der Singer Berg erklimmen, der sich majestätisch in der Landschaft erhebt und um den sich viele Sagen ranken. Jürgen Valdeig von der Seniorenredaktion dieser Zeitung hatte ihm einen Beitrag gewidmet. Darauf hin schrieb Barbara Gabriel aus Ilmenau, dass Valdeigs Satz „mit ausgebauten Wanderwegen durchzogen“ so nicht stehen bleiben könne.

„Man muss fragen, wann Herr Valdeig den Singer Berg das letzte Mal auf dem ausgeschilderten Wanderweg überquert hat. In den 90er Jahren war – fast ausnahmslos in Holz – eine hervorragende Ausstattung der Wanderwege und Ruheplätze gebaut worden. Wir erinnern uns auch gern an die fröhlichen Sommerfeste, die von einem Verein gestaltet wurden, der wohl nicht mehr existiert. Damals war alles in Ordnung. Der Zahn der Zeit – nicht Zerstörungswut – hat alles fast komplett zerstört. Es gibt keine Geländer mehr, die Bänke sind fast alle zerfallen. Obwohl Bemühungen zur Rettung erkennbar sind – neue Schilder bezüglich der Flora, Geologie und des Sagenschatzes – ist aktuell der Zustand des Hauptwanderweges nicht akzeptabel“, schreibt die Leserin und fügt an: „Am noch erhaltenen Rastplatz kurz vor dem steilen Abstieg ist ein Schild mit dem Namen Sicherheitshinweis befestigt, was darauf hinweist, dass der Weg nur auf eigene Gefahr zu begehen sei. Dieser Abstieg birgt wirklich erhebliche Gefahren, vor denen wir nachdrücklich warnen möchten. Wir hatten Glück, es war trocken!“

In der Stadtverwaltung Stadtilm weiß man um den Zustand auf dem Berg. So fand im Spätherbst 2019 in Vorbereitung des MDR-Osterspaziergangs eine Begehung statt. Die längste Route (19 Kilometer) soll am 12. April am Fuße des „Prahlhans“, wie er im Volksmund auch genannt wird, vorbeiführen. Dabei könnten sportliche Gäste noch einen Abstecher auf den Gipfel einlegen.

„Wir werden den Osterspaziergang nutzen, um am Singer Berg das Mobiliar neu zu errichten“, hat Frank Hofmann, Amtsleiter für Haupt- und Ordnungsamt, eine gute Nachricht für alle Naturliebhaber. Rund um den Waldsaum sollen Bänke ersetzt werden, wo es notwendig ist. Auf der Spitze werde zudem die Sitzgruppe erneuert. Damit einher gehe eine Neubeschilderung der Wege, sagte Hofmann.

Er hat sich bei der Gestaltung von Bänken am Rennsteig inspirieren lassen, ähnliche stehen bereits am Tännreisig und am Buchberg. Die Stadtverwaltung kauft das Material, der Bauhof baut die Bänke und stellte sie spätestens im März auf.

Die fehlenden Geländer an einigen Gefahrenstellen sollen hingegen nicht wieder errichtet werden, hieß es. Wanderer sind in eigener Verantwortung unterwegs. Baue man eine Absturzsicherung, so erklärt Hofmann, müsse man auch regelmäßig kontrollieren, ob sie dem Druck standhält, wenn sich jemand anlehnt. Wolle man sicher gehen, müsste man dort Stahlgeländer anbringen.

Ursprünglich hatte sich der Singer Berg-Verein um die Beschilderung gekümmert, ihn gibt es nicht mehr. Die Stadtverwaltung will nach Beratung mit dem örtlichen Wanderverein generell das Netz der Wanderwege neu ordnen. Die Bundesstraße B90neu hat einige traditionelle Routen zerschnitten.