Der Steuermann geht von Bord

Konzentriert schaut Karl-Heinz Martin auf den Bildschirm, er entwirft gerade den Vertretungsplan für nächste Woche. Von wegen Büro aufräumen und es ruhig ausklingen lassen! Dabei ist dieser Freitag sein letzter Tag als stellvertretender Schulleiter an der Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm.

Karl-Heinz Martin geht in den Ruhestand und freut sich. Aber er tut es in Etappen, deshalb ist Wehmut für ihn kein Thema. In der Dienstberatung hat ihn das Kollegium bereits offiziell verabschiedet. Bis sein Nachfolger da ist, will er Schulleiter Jens Günschmann weiter unterstützen und danach noch eine Weile Ansprechpartner bleiben.

Er selbst habe in jungen Jahren von erfahrenen Kollegen profitiert, erzählt der 62-Jährige, der in Leipzig Physik und Mathematik studierte. Physik war schon immer sein Ding, sagt er lachend. Er begann als Lehrer an der Polytechnischen Oberschule 6 in Arnstadt, ging später aufs Land nach Osthausen, erlebte dort die Wendezeit 1989/90. Als Lutz-Rainer Senglaub in die Politik wechselte und in Arnstadt Landrat wurde, übernahm er dessen Arbeit als stellvertretender Schulleiter. Als Schulleiter hat er 2005 die Fusion mit der Regelschule Stadtilm begleitet und seine Schule abgewickelt.

Auch in Stadtilm übernahm der Arnstädter wieder Verantwortung und plante den Schulablauf. Er baute Stundenpläne, Vertretungspläne, Raumpläne. Was früher mit Plättchen am Brett passierte, geschieht heute am Computer. Er betreute die Homepage der Schule, kümmerte sich um die Statistik, vermittelte bei Problemen zwischen Eltern und/oder Schülern und Lehrern. Die Liste der Aufgaben ist lang.

„Der Steuermann geht von Bord“, sagt Jens Günschmann, und dass er sich auf Karl-Heinz Martin zu jeder Zeit verlassen konnte. Es sei nicht so oft, dass jemand so lange eine Funktion in der Schulleitung aushält, so der „Kapitän“ über seinen Vize.

Nun freut sich Karl-Heinz Martin auf eine neue Lebensetappe, die er gemeinsam mit seiner Frau, ebenfalls Lehrerin in Stadtilm, antritt. Haus und Garten warten – und sie vereisen gern. Der Kontakt zu ihrer Schule wird so schnell nicht abreißen.