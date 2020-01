Der Weg führt in Richtung Landgemeinde

Rudolf Neubig ringt um die richtigen Worte. Er scheint sichtlich gerührt. „Ich bin beeindruckt – und über 14 Stimmen muss ich erst einmal nachdenken.“ Denn mit 100 Prozent wird der bisherige kommissarische Leiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Riechheimer Berg als neuer Vorsitzender gewählt. Es ist ein Ergebnis, mit dem der 63-Jährige offenbar nicht gerechnet hat.

Auf die ausgeschriebene Stelle des VG-Vorsitzenden hatten sich fünf Bewerber gemeldet, zwei sind in die engere Auswahl gekommen. Und so sitzen am Mittwochabend Rudolf Neubig und Katja Beier auf heißen Stühlen, als die Gemeinschaftsversammlung im Kirchheim zusammen kommt und bei einer geheimen Wahl ihre Stimme abgibt. Die Bewerbungen sind fristgerecht eingegangen, nun liegt es an der Versammlung, die Kandidaten zu nominieren – beide werden aufgestellt.

Gratulation an Kollegen

Nach der flotten Auszählung steht der neue Vorsitzende fest. Katja Beier ist eine faire Verliererin und gratuliert Rudolf Neubig. „Es ist wirklich bitter, besonders wenn ich als Gegenkandidatin aufgestellt werde, ohne eine Chance zu haben“, sagt sie nach der Wahl. Die Gemeinschaftsversammlung hätte auch lediglich Rudolf Neubig aufstellen und ihn bestätigen können. „Das hätte mir dieses Ergebnis erspart.“ Nichtsdestotrotz wünscht sie dem „erfahrenen Kollegen alles Gute“.

Die Wahlkommission zählt die 14 abgegebenen Stimmen aus. Foto: Antonia Pfaff

Das Oberziel für den 63-Jährigen sei der Erhalt der „politischen Selbstständigkeit.“ Natürlich gebe es Abhängig- und Zuständigkeiten. Dennoch ist es dem neuen Chef wichtig, die VG zunächst als solche zu erhalten. Dafür hätten sie schließlich nach dem Weggang von Kirchheim gekämpft. Dies bedeute aber auch, dass die Orte der VG nun zusammenhalten und finanziell aufeinander achten müssten. Dazu gehören auch Sparmaßnahmen, unter anderem durch Personalabbau. „Die Betroffenen haben aber alle wieder einen Job gefunden“, ist Rudolf Neubig erleichtert. Und dennoch bleiben die Fixkosten konstant. Da würde auch die Kompensationszahlung seitens der Landesregierung nicht ausreichen, denn die läuft bald aus.

Aufgaben für Ortsteile

Perspektivisch gibt es für den neuen VG-Chef nur eine dauerhafte Möglichkeit: die Gründung einer Landgemeinde. Natürlich sei „das eine Kopfsache und keine Herzensangelegenheit“. Die sieben Orte müssten zwar „ihre Selbstständigkeit aufgeben“, doch es sei besser „als in der Stadt vergessen zu werden.“ Rudolf Neubig hat sich auch schon überlegt, wie eine Aufgabenverteilung aussehen könnte: Beispielsweise würden die Dorfgemeinschaftshäuser, Sportstätten und Spielplätze in den Händen der Verantwortlichen vor Ort liegen. „Die Aufgaben würden an die Ortsteile vergeben, die dafür auch Geld bekommen.“ Zentral entschieden werden könnte unter anderem der Neubau von Gebäuden und die Beschaffung von Feuerwehr-Geräten.

Auch die Strukturen würden sich in einer möglichen Landgemeinde ändern. „Bei der Feuerwehr und bei den Kindergärten liegt die Verantwortung bei der Kommune“, sagt Rudolf Neubig. Ähnlich könnte er sich das für den Bauhof vorstellen. Natürlich, dessen ist sich der neue VG-Chef bewusst, braucht das Zeit. „Es ist ein Prozess.“ Sein Wunsch ist, dass dieser Lösungsansatz, die Gründung einer Landgemeinde, auf Akzeptanz bei den Bürgermeistern und Gemeinderäten stößt.