30 Jahre Wiedervereinigung, 30 Jahre deutsche Einheit – was für uns Nachwendekinder etwas Selbstverständliches ist, war für viele DDR-Bürger ein Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Fast 28 Jahre trennt ein meterhoher Zaun beziehungsweise eine Mauer Deutschland und zementiert die deutsche Teilung. Erst mit der friedlichen Revolution fallen Mauer und Zaun. Und damit ist der Weg für ein geeintes Deutschland geebnet.

Ein historischer Abriss: Am 28. November 1989 verkündet Bundeskanzler Helmut Kohl ein „10-Punkte-Programm“ zur Wiederherstellung der Einheit. Es folgt der Zentrale Runde Tisch am 7. Dezember. Am 18. März 1990 die ersten freien Wahlen zur DDR-Volkskammer.

Nur zwei Monate später, am 6. Mai 1990, wählen die Altkreise Arnstadt und Ilmenau den Kreistag. In Arnstadt liegt die Wahlbeteiligung bei 80,5 Prozent. Die CDU fährt 38,5 Prozent, SPD 23,6, PDS 8,5 und FDP 1,1.

Im Kreis Ilmenau gehen 82 Prozent zur Wahlurne. Die CDU kommt auf 39,7 Prozent, SPD auf 16,7, PDS auf 10,5 und die Grünen auf 4.

Es folgen Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion (1. Juli 1990), Zwei-plus-Vier-Vertrag (12. September 1990) und schließlich am 3. Oktober 1990 nach 41 Jahren Teilung die Deutsche Einheit.