Mit Stand vom 15. November sind dem Gesundheitsamt im Ilm-Kreis 482 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Die Inzidenzzahl liegt bei 106,5 Fälle pro 100.000 Einwohnern. Schwerpunkt seien die Schulen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Regelschule „Robert Bosch“ in Arnstadt wurde am Samstagabend vom Gesundheitsamt auf die Stufe „Rot“ gesetzt. Die Schule bleibe bis voraussichtlich 24. November geschlossen. Mittlerweile sind 18 Kinder aus sechs Klassen mit Corona infiziert.

An der Emil-Petri-Schule in Arnstadt wurde ein Kind positiv getestet, eine Schulklasse und drei Lehrkräfte sind in Quarantäne. Auch in der Grundschule „Geschwister Scholl“ Arnstadt wurde ein Kind positiv getestet. In Großbreitenbach befinden sich eine Schulklasse und drei weitere Schüler einer anderen Klasse in Quarantäne. Von Corona-Fällen betroffen sich auch die Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau, die dortige Goetheschule und das Lindenberg-Gymnasium, das Förderzentrum Arnstadt und die Grundschule in Holzhausen.