Bei Arnstädter Debatte steht die Energiepolitik im Fokus

Am diesem Wochenende werden in Deutschland die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Die FDP Ilm-Kreis lädt zum Gespräch.

Arnstadt. Vorreiter im Klimaschutz oder energiepolitischer Geisterfahrer: Die FDP Ilm-Kreis lädt zur Diskussionsrunde.

Am diesem Wochenende werden in Deutschland die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Ein Thema das derzeit massiv diskutiert, kritisiert und befürwort wird.

Deshalb lädt die FDP Ilm-Kreis alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Montag, den 17. April, um 19 Uhr in das Frauen- und Familienzentrum in Arnstadt, Rankestraße 11, ein. Dort soll eine offene Diskussion zu Thema stattfinden.

Mit dem Abschalten der Atomkraftwerke entfallen nicht nur etwa sechs Prozent Anteil (2022) der pro Jahr produzierten Strommenge in Deutschland, sondern auch im Betrieb fast Kohlenstoffdioxid freie Stromerzeugungskapazitäten, die nachts und bei Windstille für bis zu zehn Prozent der benötigten Strommenge erzeugen, schreibt Martin Mölders, FDP-Kreisvorsitzender in der Einladung. Diese seien durch das zusätzliche Hochfahren der Kohleverstromung zu ersetzen, was nach Schätzungen 35 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid zusätzlich in die Umwelt blasen wird.

„Die deutsche Energiepolitik ist voller Widersprüche und Paradoxien – kein anderes Land der Welt verfolgt eine ähnliche Strategie“, so Mölders. „Sind wir Vorreiter im Klimaschutz oder energiepolitischer Geisterfahrer?“ – eine Frage, die diskutiert werden soll.