DGB mit Kundgebung in Ilmenau

Ilmenau. Zum 1. Mai lädt der Gewerkschaftsbund auf den Platz an die Schlossmauer ein.

Der Kreisverband Ilm-Kreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) lädt alle Interessierten zum „Tag der Arbeit“ am Montag, 1. Mai, nach Ilmenau ein. Ab 9.30 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Platz an der Schlossmauer. Es werden unter anderem Ralf Eckhardt, Vorsitzender des IG BAU Bezirksverbandes Erfurt, sowie Landrätin Petra Enders (parteilos) sprechen. Der DGB stellt den 1. Mai angesichts der vielen, weltweiten Krisen unter das Motto „Ungebrochen Solidarisch“.

Bereits am Vorabend, am 30. April, wird der DGB-Kreisverband ab 17 Uhr an der Schlossmauer traditionell bei Bratwurst und Getränken einen Maibaum setzen. Auch hier sind Gäste herzlich willkommen, heißt es in einer DGB-Mitteilung.