„Die Alten Wölfe“ in Dornheim

Dornheim. Freundeskreis zur Erhaltung der Traukirche von Johann Sebastian Bach veranstaltet ein Oldie-Konzert am 23. September 2023.

Oldies von Country über Pop und Rock bis zum Schlager werden Bernd „Kochi“ Koch und Günther „Heddi“ Hedwig als „Die Alten Wölfe“ am Samstag, 23. September, in der Traukirche von Johann Sebastian Bach in Dornheim spielen. Veranstalter dieses um 18 Uhr beginnenden Konzerts ist der Freundeskreis zur Erhaltung der Traukirche von Johann Sebastian Bach in Dornheim. Der Verein möchte das ehrwürdige und geschichtsträchtige Gotteshaus mit verschiedenen Veranstaltungen beleben. Dazu gehören auch Konzerte mit Musikrichtungen, die man nicht unbedingt in einer Kirche vermuten würde, so Freundeskreis-Vorstand Jörg Brodkorb.

Weitere Infos im Internet:bach-in-dornheim.de