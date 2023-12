Die Arnstädter Innenstadt zum Pulsieren bringen

Bürgermeister Frank Spilling und Vertreter des Unternehmervereins übergeben den Schlüssel für die neuen Büroflächen für das Citymanagement in Arnstadt.

Arnstadt Schlüsselübergabe für die neuen Büroflächen für das Citymanagement der Kreisstadt

Sie blicken von außen auf die Stadt und geben den entscheidenden Impuls, um der Arnstädter Innenstadt wieder Leben einzuhauchen: das dreiköpfige Team für das Citymanagement. Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und der Vorstand des Unternehmervereins übergeben den Schlüssel für das Büro am Holzmarkt.

Projektleiterin Anja Günther-Klahn und Projektmitarbeiter Dominic Otto sowie Philipp Wiegandt, verantwortlich für Marketing/Öffentlichkeitsarbeit/Design sind die Neuen und stellen das Team für Arnstadt. Sie gehören zu „Projekt Stadt“ einer Marke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit Sitz in Weimar. Sie gehen die umfangreichen Aufgaben gemeinsam an, um der Innenstadt wieder Leben einzuhauchen und sie zum Pulsieren zu bringen. Dabei setzen sie vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverein und den Akteuren vor Ort. Denn ihr Ziel sei es, Politik, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Privatpersonen zusammenzubringen, sie zu vernetzen. Anja Günther-Klahn erklärt bei der offiziellen Schlüsselübergabe, dass nicht sofort etwas zu sehen sei, dass sie aber den Stein ins Rollen bringen wollen.

Hoffnung, das Projekt auch nach zwei Jahren weiterzuführen

Frank Spilling ist „froh und glücklich“, dass sich im vierten Anlauf der Ausschreibung ein professionelles Team gefunden habe, das sich dem breiten Spektrum an Aufgaben und Anforderungen stellt. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem das Innenstadtmarketing, die Belebung des Stadtkerns, das Flächenmanagement und Leerstandskataster sowie die Betreuung des Verfügungsfonds zur Belebung der Innenstadt.

Das Team sei zunächst für zwei Jahre engagiert. Aufgrund der finanziellen Einschränkung sei es ein Team geworden, dass einmal, maximal zweimal in der Woche vor Ort sei, ansonsten von außerhalb arbeite. Den Blick von außen sieht der Stadtchef aber als Vorteil, dadurch können wichtige Impulse für die aktiven Akteure im Inneren kommen. Nichtsdestotrotz hofft Spilling, dass das Projekt auch nach den zwei Jahren weitergeführt werde und möglicherweise ausgebaut werden kann. Dabei kann er sich vorstellen, entsprechende Mittel im Haushalt 2025 einzustellen.

Impuls, greift Philipp Wiegandt noch mal den Namen und das mehrfach genannte Schlagwort auf. Sie wollen die Impulse zunächst erst einmal sammeln und verarbeiten, um dann entsprechende Ideen und Konzeptionen für die Innenstadt auszuarbeiten. Dazu gehören Interviews mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch eine Fotoaktion, sagt Anja Günther-Klahn. Sie wollen aber nicht nur die Menschen der Kernstadt befragen, sondern auch die in den umliegenden Orten. Denn sie seien es, die in die Stadt kommen sollen.

Potenzial der Stadt muss ausgeschöpft werden

Um Anreize für die Stadt zu schaffen, gehe es nicht nur um die leerstehende Geschäfte, die wieder belebt werden, sondern auch um punktuelle kulturelle Veranstaltungen. Anja Günther-Klahn erklärt, dass die Menschen erst einmal wieder in die Innenstadt gelockt werden müssen, damit sie sehen, was Arnstadt zu bieten hat und dass der Kaffee eben auch in einem kleinen gemütlichen Café getrunken werden kann. „Wir wollen nicht nur Läden füllen, wir wollen auch Nutzer gewinnen.“

Thomas Rothe vom Unternehmerverein und Stadtratsmitglied Sebastian Köhler (CDU) betonen, dass Arnstadt eine Erlebnisstadt und dass das Potenzial vorhanden sei. Deutlich wird das durch Aktionen wie der Weihnachts- und Herbstmarkt, das Bach-Festival und der Bach-Advent; auch Künste in Haus und Hof sollen wieder etabliert werden. „Es sind kleine Steine, die wir schon gelegt haben, die das Team zu einer Straße ausbauen kann“, sagt Rothe.

Projekt ist mit 80 Prozent durch das Land gefördert

Anja Maruschky, Referatsleiterin für Städtebauförderung, Quartiersentwicklung und Schulbauförderung beim Infrastrukturministerium ist als Vertreterin der Fördermittelbehörde anwesend. Sie betonte erneut die Wichtigkeit der Städtebauförderung und freut sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Denn das Projekt ist mit 80 Prozent gefördert, sagt Spilling.

Im Januar kommenden Jahres wird das Team Citymanagement seine Arbeit aufnehmen und plant, perspektivisch an jedem Donnerstag vor Ort präsent zu sein. Außerhalb der Bürozeiten besteht die Möglichkeit, telefonisch unter 03628 745818 oder per E-Mail unter citymanagement@arnstadt.de Kontakt aufzunehmen.