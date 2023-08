Die Bach-Stadt Arnstadt multimedial erleben

Arnstadt. Städtereisen erfreuen sich großer Beliebtheit – das spürt auch die Stadt Arnstadt.

Ferienzeit ist Reisezeit. Dabei zieht es die Menschen nicht nur in die Berge und ans Meer, auch Städtereisen erfreuen sich großer Beliebtheit. Das spürt auch die Arnstädter Tourist-Information.

Sebastian Keßler ist selbst erst als Tourist unterwegs gewesen, doch seit dieser Woche leitet er wieder die Arnstädter Tourist-Information. Beim Blick auf die Zahlen der Stadtführungen und Übernachtungen lächelt er zufrieden. Er ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr wieder um die 300 Stadtführungen durchgeführt werden. Diese seien auch unabhängig vom Wetter. „Wir haben regnerische Tage und die Leute stehen trotzdem Schlange und dann gibt es sonnige Tage und es ist niemand da.“ In dem Zusammenhang verweist Keßler auf zwei Führungen, die besonders für die Arnstädter interessant seien. Denn am 26. August und am 16. September öffnen einige Hausbesitzer wieder ihre Pforten und gewähren bei der Kellerführung einen Einblick.

Immer mehr Touristen bedienen sich des Audioguides der Stadt, der seit diesem Jahr auch in englischer Sprache verfügbar ist. Die Zahlen sind steigend. „Das freut uns sehr.“ Denn auf der Internetseite bachstadt-arnstadt.de sind nicht nur Sehenswürdigkeiten und ein aktueller Veranstaltungskalender, sondern auch der Audioguide, der einen multimedialen Rundgang durch die Bach-Stadt ermöglicht. Die Kreisstadt kann aber auch mit dem Fahrrad erkundet werden, die Tourist-Information hält zwei Räder vor, die auch digital gebucht werden können.

Neben den ausgelasteten Ferienwohnungen und Pensionen, die durch die Tourist-Information vermietet werden, sind auch die Besuche im Schlossmuseum steigend. Erfreulich sei, dass die Zahlen bereits auf dem Vor-Corona-Niveau seien, sagt Keßler. Anziehungspunkt sei unter anderem die Sonderausstellung rund um den Wald, die Kinder und Familien anzieht.