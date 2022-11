Antonia Pfaff über das Radfahren und das Leben

Das Leben ist wie Fahrrad fahren, um die Balance zu halten, muss du dich bewegen. Weise Worte? Der Ausspruch stammt von Albert Einstein und regt zum Nachdenken an.

In unserer Gesellschaft geht es immer um höher, schneller, weiter. Bewegung, ob privat oder beruflich, je mehr desto besser. Ähnlich ist es beim Radfahren: Je mehr Kraft und Energie investiert wird, desto weiter die Strecke und größer das Ziel.

Aber warum nicht einfach mal innehalten? Die Erde sich für kurze Zeit einfach drehen lassen, ohne sich dabei selbst zu drehen und schon wieder das nächste große Ziel im Blick zu haben.

Es geht darum, einfach mal den Moment zu genießen, Ruhe zu finden und die Stille auszuhalten. Machen wir es doch beim Radfahren auch so: Für besondere Ausblicke und Momente halten wir an, genießen was wir sehen und fühlen und tanken Kraft. Bewegung und das Streben nach Weiterkommen sind sicher wichtig, es braucht die Anreize, um sich auch selbst weiterzuentwickeln. Doch es braucht auch Phasen der Ruhe, des Entspannens. Denn nur mit genug Energie, können wir die Balance halten.