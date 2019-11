Arnstadt: Bauern mit Wut im Bauch auf dem Weg nach Berlin

Von Arnstadt aus starteten rund 350 Traktoren in Richtung Berlin. Unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ werden bis zu 10.000 Bauern und weit über 2000 Traktoren in Berlin gegen das sogenannte Agrarpaket der Bundesregierung demonstrieren.

Wer Montagvormittag mit dem Auto unterwegs war, der brauchte nicht nur in Arnstadt Geduld. Der Grund: Bauern aus der gesamten Region trafen sich mit ihren Traktoren in Arnstadt. Von hier aus – genauer gesagt vom Parkplatz an der Bachschleife – fuhren sie dann am Mittag weiter, die Trecker-Kolonne machte sich auf den Weg nach Norden. Über die Autobahnen 71, 4 und 9 ging es in Richtung Berlin. Dort war Beelitz die erste Anlaufstelle. Dort übernachteten die Bauern, die sich in Arnstadt getroffen hatten, um dann Dienstag zu der Kundgebung am Brandenburger Tor zu fahren. Da werden 10.000 Teilnehmer mit über 2000 Fahrzeugen erwartet. Aufgerufen zudem landesweiten Protest hatte die Initiative „Land schafft Verbindung“, in der sich Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen haben. 280 Kilometer sind es bis nach Beelitz, dafür braucht man etwa zehn Stunden – mit Tempo 30.