Die berühmten drei Haselnüsse haben auch im Ilm-Kreis ihre Fans

Antonia Pfaff über einen Kinderfilm mit Kultstatus

Noch acht Wochen bis Weihnachten: Genau so habe ich auch geschaut, als die Ansage im Radio erklang. Pure Begeisterung und helle Freude machten sich im Auto breit. Denn sofort begannen die Lieben damit, aufzuzählen, was in der Weihnachtszeit alles nicht fehlen darf: kuschelige Nachmittag mit Kakao, Kerzen und Lichter in Hülle und Fülle, liebevolle Dekorationen, Bastelnachmittage, Weihnachtsplätzchen und so vieles mehr. Aber das wohl Wichtigste: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

In diesem Moment musste ich auch schmunzeln und ein Hauch von Vorfreude machte sich auch schon bei mir breit, denn das Märchen ist einfach Kult und gehört zur Weihnachtszeit dazu. Der deutsch-tschechoslowakische Kinderfilm feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Schon als Spross habe ich es geliebt, das Märchen zu schauen; eingekuschelt auf der Couch mit Kakao und Lebkuchen. Auch Jahre später hat sich daran nichts geändert.

Um Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu schauen, müssen wir übrigens keine acht Wochen mehr warten: Der erste Sendetermin ist bereits am ersten Advent und sicher ein Muss für viele Familien.