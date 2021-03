Die beste Kuh des Landes stammt aus Griesheim

Schon oft konnte die Agrargesellschaft Griesheim Erfolge bei Wettbewerben feiern. Daran knüpfen die Landwirte auch im Jahr 2021 an: In ihrem Stall steht die beste Kuh des Landes. Ausschlaggebend für die Titelverleihung war, dass ihre Milch die meisten Inhaltsstoffe aufweist sowie eine kompatible Symbiose des Verhältnisses von Fett zu Eiweiß. Stallleiterin Julia Scheit (4. von links) und Tierproduktionsleiter Sebastian Reetz (rechts) sind sehr stolz auf diese Leistung. Ein besonderer Dank geht an den Leiter der Pflanzenproduktion Hans-Uwe Winckler (3. von rechts), der mit seinem Team Heu und Silage von bester Qualität produziert.