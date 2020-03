Die Haar- und Kosmetiksalon am Markt eG in Stadtilm wurde am 15. März 1960 gegründet. Der Salon nennt sich nun „Die Botzbittel", hier die Mitarbeiterinnen Sandra Rausch, Antje Hoffmann, Kerstin Konrad, Manuela Kutzera und Kerstin Hofmann (von links) mit Stammkundschaft.

„Die Botzbittel“ sagen ihre große Feier ab

Die große Feier wurde abgesagt, so mancher kam am Montag trotzdem zum Gratulieren – allerdings ohne Küsschen und Händeschütteln. Das drohende Corona-Virus hat dem Jubiläum im Friseur- und Kosmetiksalon am Markt in Stadtilm seinen Stempel aufgedrückt. Auf etwa 30 Gäste freuten sich Kerstin Hofmann und ihr Team, bereits vor einem Jahr hatten sie mit den Vorbereitungen auf ihren großen Tag begonnen.

Drei private Friseureschließen sich zusammen Bürgermeister, Landrat a.D., Innungsobermeisterin und weitere Offizielle wurden kurzfristig wieder ausgeladen. Stattdessen standen die Frauen im Salon, wuschen und schnitten Haare, kümmerten sich um ihre Kunden. Diese konnten trotzdem mit einem Gläschen Sekte anstoßen. Denn zum Feiern gibt es doppelten Grund – zum einen das 60-Jährige der Genossenschaft, die am 15. März 1960 gegründet wurde, zum anderen ihr neuer, unverwechselbarer Name: Die Botzbittel. Vor 60 Jahren hatten sich drei private Friseurgeschäfte in Stadtilm zur PGH Moderne Haarpflege zusammengeschlossen, aus der am 2. November 1991 die Haar- und Kosmetiksalon am Markt eG wurde. 2005 zog sie am Markt in ein neues Haus mit hellen Räumen um. „Wir sind ein Familienfriseur“, erklärt Kerstin Hofmann das Konzept. Und dass sie ihrem Vermieter Tino Dittrich dankbar sind, der 2019 eine Klimaanlage einbauen ließ – eine große Erleichterung an heißen Sommertagen für Kunden wie Beschäftigte. Über den großen Schaufenstern steht seit wenige Tagen in pinkfarbenen Buchstaben der neue Name. Als Botzbittel bezeichnen die Stadtilmer in schönster Mundart ihren Friseur. Mit Bittel ist der Kopf gemeint, der geputzt werden muss, erklärt Kerstin Hofmann mit einem Schmunzeln. Sie wollte es kurze und knackig, es geht auch um den Wiederkennungswert. Die Namenänderung wurde nach einem gemeinsamen Beschluss auf den Weg gebracht. Auch neue T-Shirts haben sie bedrucken lassen. Bei der Stadtilmer Genossenschaft sind derzeit neun Frauen angestellt und Mitglied – sieben Herren- und Damenfriseure sowie zwei Mitarbeiterinnen für Fußpflege und Kosmetik. Es gibt keine fremden Anteilseigener, sie bestimmen gemeinsam über ihre Geschicke. Die Situation derzeit sehen sie mit Sorge. Noch hat das Geschäft geöffnet, nur vereinzelt sagen Kunden ab. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben, so die Bitte. Sie haben schon einige schwere Zeiten durchgestanden, so nach der Wende, als viele Ostdeutsche den Friseurbesuch mit Westgeld in der Hand aufschoben und Kosmetikbesuche die Ausnahme waren. Problematisch war auch die Bauzeit auf dem Markt mit einer längeren Straßensperrung. „Wir haben keine Angst, aber Respekt, wie es jetzt weitergehen wird“, sagt Kerstin Hofmann, die künftig auch als Podologin auf Rezept arbeiten wird. Sie ist nach Max Böttger (1960-1964), Kurt Böttger (1964-1982) und Elfriede Schramm (1982-2000) die Vierte in der Reihe der Chefs beziehungsweise Chefinnen in der Geschichte des Unternehmens. Am Sonntag traf sie sich mit ihren Kolleginnen und einigen Ehemaligen zum Essen und um gemeinsam auf das Jubiläum anzustoßen. Nun hoffen sie, dass sie gesund bleiben und auch ihre Genossenschaft unbeschadet durch die Corona-Krise kommt.