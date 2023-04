Die Chance des Neuanfangs nicht verspielen

Arnstadt. Im Jonastal zwischen Arnstadt und Ohrdruf verlieren während des Zweiten Weltkrieges Tausende Menschen ihr Leben.

Der Himmel ist grau, es nieselt leicht. Es herrscht bedrückende Stille. Die mahnenden Worte von Landrätin Petra Enders (pl) hallen durch das Jonastal. Zum 78. Mal jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers in Ohrdruf und des Sonderkommandos S III im Jonastal. Während im Hintergrund leise die Musik läuft, kommt der Friedens-Treck vorgefahren und lässt die Glocke mehrfach läuten.

„Wir haben uns heute hier im Jonastal zum Gedenken versammelt. Zum Gedenken an Tausende Opfer, die hier im Lager S III, einem Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald, ums Leben kamen. Zum Gedenken an die Menschen, für die mit der Befreiung des Lagers vor 78 Jahren, am 5. April 1945, ein Martyrium endete“, sagt Enders.

Die Schrecken und das Leid des Nationalsozialismus verdeutlichen Freya und Mia – Schülerinnen der Arnstädter Neideck-Regelschule – mit dem Gedicht „Der Schmetterling“ von Pavel Friedman. Vermutlich sei er 17 Jahre gewesen, als er die Zeilen am 4. Juni 1942 im Ghetto Theresienstadt schrieb. Der Jugendliche sei nach Auschwitz deportiert worden und habe am 29. September 1944 dort sein Leben verloren.

Erinnerungskultur nicht als Ritual sondern Bewusstwerdung

Das friedlich und idyllisch gelegene Jonastal wird zu einem grausamen Ort – die „Gefangenen der Faschisten“ hätten unter „unmenschlichsten Bedingungen ihr eigenes Lager – viele ihr eigenes Grab – errichten“ müssen, so die Landrätin. „Erniedrigung und Entmenschlichung waren an der Tagesordnung.“

Bis heute sei nicht genau klar, wie viele Menschen im Jonastal ihr Leben verloren haben, es müssen Tausende gewesen sein, sagt Enders. Dabei seien die mehr als 13.000 Opfer nicht zu vergessen, die auf den Todesmärschen in das Konzentrationslager Buchenwald ihr Leben auf grausame Art verloren. „Sie waren der schaurige Schlussakt einer Vernichtungspolitik, der mit der Befreiung der Konzentrationslager und dem Ende des Zweiten Weltkriegs endlich Einhalt geboten wurde“, so die Landrätin.

Die aus Patronen und Militärschrott gegossene Friedensglocke soll in zwei Jahren mit Pferden von Berlin nach Jerusalem gefahren werden. Foto: Antonia Pfaff / Funke Medien Thüringen

Petra Enders spricht von einer „Chance des Neuanfangs“ für Deutschland und die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, die „nach 78 Jahren nicht verspielt“ werden dürfe. „Die Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten, ist kein Ritual, dem wir einfach nur gewohnheitsmäßig folgen. Es ist stets auch die Bewusstwerdung, zu welchen scheußlichen Taten Menschen fähig sind und dass es nur eine Antwort darauf geben kann: Niemals wieder.“

Kati Engel (Linke), Landesvorsitzende des Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten, spricht von einem Bildbericht vom April 1945, der zeigt, was die Briten und Amerikaner in den Konzentrationslagern vorgefunden haben. Dort sei auch die Rede vom Jonastal, dort sei ein „Leichenhaufen fertig zur Einäscherung“ gewesen. Die Worte hallen durch das Jonastal, die Stimmung ist bedrückt und als sie diese Worte mit einem Bild verdeutlicht, steigen bei einigen der Anwesenden Tränen in die Augen. Es herrscht erneut Stille.

Klaus-Peter Schambach, Stadtrat in Ohrdruf, geht auch noch einmal auf die Schrecken im Jonastal und in Espenfeld bei Arnstadt ein. Dazu gibt er einen historischen Abriss und ordnet die Ereignisse ein. Es gebe kaum noch Zeitzeugen, deshalb sei es „unsere Aufgabe, die Fahnen derer aufzuheben und weiterzutragen.“ Er fordert, dass von Ohrdruf und Arnstadt noch mehr für diesen historischen Ort gemacht wird. Es brauche eine umfassende Dokumentation und eine Begehung, um an das Leid zu erinnern. Ein besonderes Zeichen des Friedens sei die Friedensglocke, die aus Patronen und Militärschrott gegossen worden ist. Sie soll in zwei Jahren mit Pferden von Berlin nach Jerusalem reisen. Sie trägt die Inschrift „Jagt dem Frieden nach mit jedermann“ und soll die Menschen ermutigen, über den Frieden zu sprechen.

Georg Ribienski vom Jonastalverein freut sich über knapp 70 Gäste, die zum Gedenken gekommen sind und unterstützt die Forderung von Klaus-Peter Schambach. Im Rahmen der Neustrukturierung des Museums sei herausgekommen, dass im Jonastal mehr als 32 Nationen gewesen seien. „Die ganze Welt war hier.“ An der Stelle appelliert Ribienski für den Frieden und das Zusammenleben: „Vertragt euch.“

Nach der emotionalen Kranzniederlegung, die ebenfalls mit ruhiger Musik begleitet wird, erklingt noch einmal die Friedensglocke.

Während der Treck langsam wieder fährt, wird der Himmel über dem Jonastal noch dunkler.