Udo Huß, Pfarrer im Ruhestand, wünscht offene Augen und offene Ohren im Alltag.

Von einem Mann, der geradezu sprichwörtlich geworden ist, hören die Menschen an diesem Sonntag im Gottesdienst: vom „ungläubigen Thomas“, von dem Jünger Jesu, der seinen Gefährten die Freudenbotschaft „Jesus lebt. Wir haben ihn gesehen“ nicht abnehmen, nicht glauben will. Aus der Christenlehre kannte ich diesen Thomas als abschreckendes Beispiel: „sei nicht ungläubig wie dieser Thomas.

Doch spätestens als ich meine erste Konfirmationspredigt vorbereitete, da entdeckte ich plötzlich ganz andere Züge an Thomas – und damit auch an Jesus. Damals fragte ich mich: warum überzeugt die Botschaft der anderen den Thomas nicht? Vielleicht deshalb, weil sie zwar ganz stolz vom Erscheinen des Auferstandenen berichten, aber daraus keinerlei Konsequenzen ziehen? Sie bleiben weiterhin ängstlich, sie schließen sich weiterhin ein.

Thomas reagiert darauf mit der Forderung, er möchte seine Finger in die Wunden Christi legen. „Die Finger in die Wunde legen“, also auf das Entscheidende, das was alle verdrängen, vertuschen, will er verweisen. Ausgerechnet Thomas, der viel Geschmähte!

Udo Huß Foto: Christian Gehrke / Archiv

Ja, Thomas hört den stolzen Bericht seiner Gefährten, aber der gibt ihm nicht die Gewissheit, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Darum stellt er seine Bedingungen: „Wenn ich nicht meine Finger und meine Hände in seine Seite lege.“ In die Wunden, den Beweis dafür, wie die unsere Machtanmaßung das Ebenbild Gottes schändet, will Thomas seine Finger legen. Mit dieser Forderung stößt Thomas die Anderen vor den Kopf, die stolz von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet hatten.

Einen freilich kann Thomas nicht vor den Kopf stoßen: Christus, den auferstandenen Gekreuzigten. Er gibt dem Thomas sogar vor den anderen recht: „Reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, lege sie in meine Seite.“ Thomas bekommt damit viel mehr, als er wollte: Thomas erkennt, dass sein Leben ein neues Ziel erhält. Denn zu ihm spricht der Sieger, der den Tod überwunden, der tatsächlich dem Tode die Macht genommen hat.

Nun braucht Thomas nichts mehr zu fordern. Thomas fasst hin und bekennt: „Mein Herr und mein Gott“. Thomas hat die Chance genutzt, seine Finger in die Wunden Jesu zu legen. Und damit in alle Wunden, die unsere Machtanmaßung tagtäglich offen und im Verborgenen schlägt. Ich wünsche Ihnen offene Augen und offene Ohren für den Herrn, der Leben schafft, der ins wahre Leben ruft.

Dr. Udo Huß aus Ilmenau ist Pfarrer im Ruhestand.