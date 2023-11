„Die Katze im Sack“ aus Weimar tritt in Arnstadt auf

Das Vokalensemble besteht aus flexiblen Multitalenten der Musikhochschule in Weimar und wird in Arnstadt auftreten.

Im Arnstädter Prinzenhof wird „Die Katze im Sack“ für Begeisterung sorgen. Das zwölfköpfige Vokalensemble „Die Katze im Sack“ aus Weimar wird von Juan M.V. García geleitet. García beschreibt den Auftritt mit folgenden Worten: „Sie sind die flexiblen Multitalente der Musikhochschule in Weimar. Sie arrangieren Pop/Jazz-Chorsätze mit hohem Anforderungsniveau. Sie singen, was Ihnen von Mitstudierenden vorgelegt wird. Sie phonieren mit Mikrofon. Sie üben sich in Schwarm-Intelligenz und musizieren dennoch selbstbestimmt. Sie sind die optimalen Musiklehrer und Lehrerin von morgen. Niemand weiß, was sie als Nächstes tun. Sie sind die Katze im Sack.“

Auch in diesem Jahr freut sich die IG Jazz Arnstadt wieder auf das spritzige Chorensemble, welches allen einen kurzweiligen Chorabend bereiten wird. Immer im Herbst ist der Chor bereit für eine kleine Tournee, deren Auftakt nun zum vierten Mal in Arnstadt gesungen wird. In diesem Jahr starten die Studierenden am folgenden Tag direkt nach England.

Das Konzert ist am Samstag, 25. November, 19.30 Uhr, im Prinzenhof in Arnstadt. Eintrittskarten können im Vorverkauf online auf www.ig-jazz-arnstadt.de erworben werden.