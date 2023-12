„Die kleine Meerjungfrau“ feiert im Arnstädter Theater Premiere

Arnstadt Die Eigenproduktion des Märchens von Hans Christian Andersen findet ihren ganz eigenen Weg, die bekannte Geschichte zu inszenieren.

Adventszeit ist im Arnstädter Theater Familien-Musical-Zeit. Und so gab es auch in diesem Jahr eine Premiere: „Die kleine Meerjungfrau“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Man könnte auch sagen, nach dem Disney-Zeichentrickfilm. Bei beiden hat sich das Team um Intendant Oliver Meier bedient – und doch, wie man es auch von anderen klassischen Stoffen, die in den letzten Jahren auf die Vorweihnachtsbühne kamen, kennt, seine ganz eigene Variante geschaffen. Eine, die den Stoff neu interpretiert und mit der einen oder anderen Botschaft versieht, die vielleicht nicht jedes Kind, aber garantiert die Erwachsenen erkennen.

„Tauchen sie mit uns ab, in die Tiefen des Meeres, wo es keine Grenzen mehr gibt und es niemanden gibt, der meint, sie verteidigen zu müssen. Dort, wo die Welt noch in Ordnung ist. Aber ist sie es wirklich?“ Schon die Begrüßung von Oliver Meier ließ erahnen, so ganz heil ist die Unterwasserwelt wohl doch nicht, auch wenn ihre Bewohner sich erst einmal über die Menschen wundern, denen der Sinn nach Krieg und Gewalt steht.

Eine Geschichte über das Erwachsenwerden

Die Geschichte ist bekannt: Arielle träumt von der Welt der Menschen und verliebt sich in den Prinzen. Um ihm nahe zu sein, gibt sie ihre Stimme auf. Doch die Inszenierung von Sabine Hennig ist keine simple Liebesgeschichte. „Für mich ist es eher eine Geschichte über das Erwachsenwerden“, verriet Autor Oskar Maywald. „Arielle träumt von der Welt der Menschen, aber als sie sie kennenlernt, merkt sie schnell, die Realität ist gar nicht so viel anders als unter Wasser.“

Entsprechend spielen Larissa Pyne und Marco Toth Meerjungfrau und Prinzen als ziemlich rebellische junge Leute, die sich mit den ihnen zugedachten Rollen nicht abfinden mögen und ihrem jeweiligen Vater - in beiden Rollen: Jens Uwe Richter - schon mal den letzten Nerv rauben, was zu einem „Solange du deine Füße unter meinen Tisch.... oder eben „deine Flosse in meinen Ozean...“ führt. Der Humor darf natürlich nicht fehlen. Für ihn ist vor allem Niklas Lundßien zuständig, der als Krabbe Sebastian und Diener Johann alle Scheren und Hände voll zu tun haben, schlimmeres Unheil zu verhindern.

Und dann wäre da noch Meerhexe Ursula, die Arielle ihren sehnlichsten Wunsch nach Beinen und Atmen in der Menschenwelt erfüllt, nicht ohne Hintergedanken versteht sich. Eine Rolle, mit der sich Sängerin Katharine Herz einen Wunsch erfüllt hat und statt Schlagerromantik nun einmal herrlich böse sein darf. Oder doch nicht? Denn wer glaubt, das Ende aufgrund von Märchen oder Film zu kennen, erlebt ja vielleicht noch eine Überraschung. Schließlich betonte Oliver Meier eingangs: „Wir erzählen die wahre Geschichte.“ Wie sei endet wird natürlich nicht verraten.

Nur soviel: An diesem Musical dürften kleine und große Zuschauer ihre Freude haben, weil das Gesamtpaket stimmt. Eine Geschichte, mit der sich Kinder identifizieren können, die aber auch Erwachsenen ein bisschen was zum Nachdenken gibt. Dazu: Tolle Schauspieler, die ihren Figuren Leben und Seele einhauchen; flotte Musik von Marko Formanek und auch optisch ein stimmiges Bild der Unterwasserwelt. Sergio Abaju und Anke Ebelt für Kostüm und Maske haben die Produktionen der letzten Jahre noch einmal getoppt und eine Welt voller Kreativität und Fantasie geschaffen. Umso bemerkenswerter ist dies, da das Arnstädter Theater mit einem Gesamtjahresetat auskommen muss, der an großen Häusern nicht einmal für eine einzelne Produktion reichen würde. Was unterm Strich nur funktioniert, weil alle mit anpacken. Von den Theatermitarbeitern, welche selbst das Bühnenbild bauen, bis zum Intendanten, der sich selbst an die Nähmaschine setzt, um den Stoffvorhang für die königliche Banketttafel in Form zu bringen.

Sehr gute Resonanz: Zusatzvorstellung am 20. Januar

Die Resonanz im Vorverkauf war so gut, dass es für die beiden weiteren Aufführungen am 26. Dezember und 21. Januar nur noch Restkarten gibt. Deshalb wird es am 20. Januar, 16 Uhr, noch eine zusätzliche Vorstellung geben. Gelegenheit abzutauchen, in die bunte Unterwasserwelt.