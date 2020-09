Die letzten sommerlichen Momente

Sommer, Sonne, Herbstanfang: Nicht nur die Schwäne auf der Kiesgrube bei Rudisleben zog es deshalb noch einmal raus. Während sie auch ins Wasser durften, blieb anderen nur ein Sonnenbad an und in der warmen Luft.

Sommer, Sonne, Herbstanfang: Nicht nur die Schwäne auf der Kiesgrube bei Rudisleben zog es deshalb noch einmal raus. Während sie auch ins Wasser durften, blieb anderen nur ein Sonnenbad an und in der warmen Luft. Während die Meteorologen den Herbst bereits am 1. September eingeläutet haben, begann der kalendarische Herbst erst am Dienstag, 22. September. Nun lässt die Stärke der Sonne langsam nach, die Blätter fallen und der Herbst kommst mir frischen Temperaturen und seinem bunten Antlitz. Die letzten fast sommerlichen Momente hat Leser Uwe Heinemann mit einem Schnappschuss festgehalten.