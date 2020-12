Die neuen Fahrzeuge können kommen

Das neue Feuerwehrgerätehaus in der Kreisstadt nimmt immer mehr Gestalt an. Im Inneren wirbeln die Handwerker und vor der Halle wurde Anfang der Woche die erste Bitumenschicht für die Einfahrt aufgetragen. So können die drei neuen Fahrzeuge der Arnstädter Feuerwehr untergestellt werden. Neben dem Einsatzfahrzeug nehmen die Einsatzkräfte am 11. Dezember einen Abrollbehälter für Sonderlöschmittel und am 18. Dezember das Hilfeleistungslöschfahrzeug entgegen.