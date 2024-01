Heyda In Heyda versammeln sich zum Fasching Pharaonen, Mumien und die alten Götter Ägyptens.

Die Faschingssession des Heydaer Carneval Vereins (HCV) steht vor ihrem Beginn. Alle Veranstaltungen finden wie gewohnt im ehemaligen Gasthaus zur Schenke in Heyda statt. Die Karnevalisten entführen ihre Gäste unter dem Motto „Die Pyramiden von Heyda“ in die Zeit der Pharaonen, Mumien, Pyramiden sowie der alten Götter Ägyptens. Der HCV beginnt die Veranstaltungen am Samstag nun bereits um 19:11 Uhr, damit auch noch getanzt werden kann. Der 1. Büttenabend ist am 27. Januar um 19.11 Uhr, Kinderfasching am 28. Januar um 15 Uhr, 2. Büttenabend am 3. Februar um 19:11 Uhr, 3. Büttenband am 9. Februar um 20.11 Uhr, 4. Büttenabend am 10. Februar um 19.11 Uhr. Der Vorverkauf findet am 12. Januar ab 18 Uhr im ehemaligen Gasthaus „zur Schenke“ in Heyda statt.